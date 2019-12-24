الدولار يصعد في بنكي الإسكندرية وقناة السويس مع بداية تعاملات الثلاثاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:
ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه في بنكي الإسكندرية وقناة السويس مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستواه مساء أمس الاثنين، بينما استقر السعر في 9 بنوك أخرى.
وارتفع سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في بنكي الإسكندرية، وقناة السويس إلى 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع.
بينما ظل سعر الدولار ثابتا في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، والعربي الأفريقي، والتعمير والإسكان، والبركة، وكريدي أجريكول عند 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع.
وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في البنك التجاري الدولي عند 15.98 جنيه للشراء، و16.08 جنيه للبيع.
واستقر سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16 جنيها للشراء، و16.09 جنيه للبيع.
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