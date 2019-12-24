وفاة شاب تناول "الحبة القاتلة" في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة- أحمد نصرة:
لقي شاب مصرعه، اليوم الثلاثاء، متأثرًا بإصابته بتسمم فسفوري نتيجة تناول قرص مبيد حشري خاص بحفظ الغلال، بمدينة أبو المطامير، بمحافظة البحيرة.
استقبل مستشفى أبو المطامير العام، "مصطفى.ا" 18 سنة، مصابًا بالتسمم، إثر تناوله قرص يستخدم لحفظ الغلال، وجرى تحويل المصاب إلى مركز السموم بمستشفى كفر الدوار الشاملة، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.
حرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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