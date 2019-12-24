الانتهاء من المول التجاري الجديد بالعاشر من رمضان- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية– فاطمة الديب:

أعلن جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، برئاسة المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، الانتهاء من بناء المول التجاري الجديد بين الحي الخامس عشر والسادس عشر بالمدينة، ضمن المرحلة الثالثة بالتعاون مع المركز القومي لبحوث الاسكان والبناء.

وجرى تسليم الدور الأول بالمول "علوي" إلى مصلحة الشهر العقاري بوزارة العدل، لعمل مقر جديد متطور بمدينة العاشر من رمضان، على مساحة 1000 متر مربع، بتكلفة 5 ملايين جنيه.