محافظ أسيوط يتفقد المنازل المتصدعة ببني محمديات وتوفير سكن بديل للمتضررين

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوطـ محمود عجمي:

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، 4 منازل ريفية بقرية بني محمديات التابعة لأبنوب، إثر تعرضها لتصدع وتشققات كبيرة، نتيجة حدوث هبوط أرضي بالمنطقة نتيجة حفر بئر صرف صحي بالمنطقة.

كان محافظ أسيوط، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات المحافظة بورود بلاغ بتصدع 4 منازل بقرية بني محمديات، بأبنوب، عقب قيام الأهالي بحفر بئر صرف صحي بالمنطقة، ما ترتب عليه وقوع كسر بماسورة المياه الرئيسية، التي تسببت في تصدع المنازل.

Advertisements

انتقل المحافظ إلى مكان البلاغ، صحبة فريق من الإدارة الهندسية بأبنوب برئاسة تاج جلال رئيس المدينة، وجرى إخلاء المنازل من السكان حفاظًا على أرواحهن، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأمر المحافظ بنقل الأسر المتضررة إلى وحدات سكنية بمساكن الأسر الأولى بالرعاية التابعة لمركز أبنوب، وتوجيه مسئولي التضامن الاجتماعي لصرف مساعدات مادية وعينية عاجلة لتلك الأسر، مراعاًة لظروفهم، وتشكيل لجنة لمعاينة المنازل المتضررة ومعرفة أسباب الواقعة.

والتقى المحافظ أصحاب المنازل المتضررة، وطمأنهم على توفير سكن مناسب لهم وأسرهم، وصرف مساعدات عاجلة لهم، ومتابعة تقرير اللجنة الهندسية بعد إجراء المعاينات اللازمة للمنازل المتضررة والمجاورة لها.