مسؤول سوري: تحرّكات لتسليم معرة النعمان في إدلب لجيش النظام دون قتال

وكالات- كشف مسؤول سوري عن تحركات بإتجاه تسليم مدينة معرة النعمان بمحافظة إدلب شمال غربي البلاد والقرى المجاورة لها للجيش السوري دون قتال.
ونقلت صحيفة "الوطن" السورية اليوم، الاثنين 23 ديسمبر 2019، عن عضو لجنة المصالحة الوطنية عمر رحمون القول إن "هناك تواصلا مع عدد من الأطراف الفاعلة في منطقة معرة النعمان والقرى المجاورة"، موضحا أنه "جرى تقديم إقتراح لإجراء مصالحة على طريقة ما جرى في حلب، وتشكيل لجنة للتواصل مع قرى ريف إدلب الراغبة بدخول المصالحة، تسمح بدخول وحدات الجيش العربي السوري إلى هذه القرى دون معارك".
وأكد أن هذه الجهات قدمت حتى الآن وعودا، على أن تعطي جوابها حول هذا الأمر قريبا جدا، معتبرا أن التوصل لمثل هذا الاتفاق وارد، لكنه حذر من أن "وجود تنظيمات إرهابية من الويغور وجبهة النصرة وغيرها، والتي لا تنتمي إلى المنطقة، قد يجعل فرص التوصل لهذا الاتفاق قليلة". يأتي هذا بينما تواصل قوات الحكومة السورية التقدم جنوب شرق المحافظة.
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