القضاء على أكثر من 100 مسلح ومقتل 7 جنود فى أفغانستان

أعلن المركز الصحفي لوزارة الدفاع في أفغانستان، يوم الثلاثاء، أن أكثر من 100 إرهابي قتلوا في البلاد خلال اليوم الماضي، بينما لقي 7 جنود مصرعهم في هجوم على قاعدة عسكرية حكومية.
وقال بيان وزارة الدفاع: "خلال الـ 24 ساعة الماضية، جرى تنفيذ 18عملية تم التخطيط لها في 15 مقاطعة في البلاد، مما أسفر عن مقتل 109 إرهابيين وجرح 45 واعتقال خمسة"، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
في المقابل، ذكرت الوزارة في تغريدة على "تويتر"، أن 7
ووفقا للوزارة "هاجم الإرهابيون القاعدة العسكرية للقوات المشتركة للجيش الأفغاني ومديرية الأمن القومي في منطقة دافلات آباد بمقاطعة بلخ".
وقال التقرير "نتيجة الهجوم قتل سبعة جنود أفغان وأصيب ثلاثة آخرون. كما أصيب ثلاثة من ضباط إدارة الأمن الوطني أيضا".
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