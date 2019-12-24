نيجيريا تستأنف محادثاتها مع الصين بشأن مشروع إنشاء خط سكة حديد

أكد وزير النقل النيجيري "روتيمى أمايتشي" ان حكومته استأنفت المحادثات مع نظيرتها الصينية من أجل إنشاء خط للسكك الحديدية بين منطقتي بورت هاروكورت وميدوجوري الساحليتين.
وأضاف وزير النقل النيجيري - في مقابلة تليفزيونية مع شبكة (ايه آى تيه الإخبارية) المستقلة - أن الحكومة ستواصل في نفس الوقت مفاوضات مع شركة روسية بشأن مشروع إنشاء خط للسكك الحديدية بين مدينتى
حين يخدم الخط الرئيسي الذي يبدأ من أبوجا منطقة شمال الوسط التي تضم ولايتي كوجى و كوارا.
وأشار إلى أن خط لاجوس / كانو يخدم المنطقة الجنوبية الغربية والشمالية الغربية ومنطقة شمال الوسط ، في
وأكد وزير النقل النيجيري أن مد خطوط للسكك الحديدية عبر أنحاء الدولة يتطلب توفير تمويل ضخم ، في الوقت الذي تتزايد فيه أعباء الديون على نيجيريا.
وأوضح أنه "يجرى حاليا تشغيل خط سكك حديدية بين لاجوس وايبادان ويبلغ طوله 156 كيلومترا، وخط أبوجا / كادونا ويبلغ طوله 186 كيلومترا، وخط أيتاكبى / وارى الذي يبلغ طوله حوالي 350 كيلومترا.
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