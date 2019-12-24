النيابة السودانية تتحرى عن أرصدة زوجة البشير في ماليزيا

كشفت وسائل إعلام سودانية تفاصيل جديدة عن التحقيقات الجارية مع وداد بابكر، زوجة الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير.
نقلت صحيفة "الراكوبة" عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن وداد بابكر جلبت في وقت سابق إلى مقر نيابة الثراء الحرام بعربة سجون، وسط إجراءات أمنية مشددة، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وقالت الصحيفة إن حرم الرئيس السوداني المخلوع بدا "
وكشفت المصادر أن وداد بابكر أقرتبامتلاك قطعتي أرض، لكنها في نفس الوقت نفت امتلاكها لأي حسابات بنكية خارجية أو محلية .
وتركزت أسئلة المحققين حول امتلاك زوجة الرئيس السوداني المخلوع "حسابات في ماليزيا، وعلاقتها ببعض رجال الأعمال"، وردت وداد بابكر بالقول إنها زارت ماليزيا مرتين في حياتها ولا تملك أية حسابات في بنوك خارجية .
ونُقل عن المصادر أن النيابة العامة السودانية "تراقب هاتف وداد وترصد اتصالاتها"، ورفضت طلبًا لمحامي زوجة البشير للسماح له بحضور التحقيق والتحريات.
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