أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية في إيران علي أكبر صالحي، أن حكومة بلاده ستتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار الاتفاق النووي والبروتوكول الإضافي فقط.
قال صالحي في مؤتمر صحفي في مجمع مفاعل "آراك": "نحن سنتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار البرلمان والبروتوكول الإضافي والاتفاق النووي، مثلما تعاونا حتى يومنا هذا بهذا الإطار، ولكننا ليس لدينا أي التزام خارجه"، حسبما ذكر موقع روسيااليوم.
وأضاف: "سننفذ كل ما نتعهد ونلتزم به وقد أثبتنا في الاتفاق النووي أننا متمسكون بالتزاماتنا، وصدر حتى الآن من 15 إلى 16 تقريرا عن الوكالة الدولية تثبت أن أيران نفذت كافة التزاماتها".
وفي جانب آخر من المؤتمر، أشار المسؤول الإيراني إلى أن "الفرنسيين دخلوا على خط الوساطة بين إيران وأمريكا بشأن الاتفاق النووي والحظر".
وقال: "الجانب الأمريكي يقول نحن نريد أن لا تتجه إيران نحو السلاح النووي، ولا يوجد لدينا شرط آخر، وهذا ما أعلنه رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب عدة مرات، وبالطبع وضع وزير خارجيته مايك بومبيو 12 شرطا، ولكن ترامب أعلن بعد فترة أن شرطه الوحيد هو أن لا نتجه نحو السلاح النووي".
وأكمل: "بناءً على المبادرة الفرنسية، يرفع ترامب الحظر، وبالتزامن تعتمد إيران أسلوبًا يتقبله الطرف المقابل، ويؤكد أنها لا تتجه نحو السلاح النووي.. إلا أن شرط إنجاز المقترح الفرنسي، هو أن يتم ذلك بشكل متزامن".
كانت هذه تفاصيل خبر إيران: لن نلتزم بأي شيء خارج إطار الاتفاق النووي والبروتوكول الإضافي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.