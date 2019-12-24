البنتاجون: شائعات التدريبات مع كوريا الجنوبية "غير مسؤولة وخطيرة"

ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن الأنباء التي نشرتها بعض وسائل الإعلام الكورية الجنوبية عن تدريبات مشتركة كورية جنوبية - أمريكية في حالة مفترضة لاقتحام موقع للجيش الكوري الشمالي، تعتبر غير مسؤولة وخطيرة.

ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية عن مسؤول في الوزارة قوله إن الادعاء بأن وزارة الدفاع الأمريكية أجرت هذه التدريبات وصورتها بالفيديو ونشرتها على منصتها الرقمية، أمر مزعج، مؤكدا أن هذه الأخبار خاطئة، وغير مسؤولة

وخطيرة للغاية.وسبق أن ذكرت بعض وسائل الإعلام الكورية الجنوبية أن الولايات المتحدة ترسل تحذيرا إلى كوريا الشمالية التي تلمح بالقيام بعمل استفزازي بمناسبة عيد الميلاد، وذلك عبر كشف النقاب عن صور وفيديو لتدريبات مشتركة بين القوات الخاصة الكورية-الأمريكية على موقع وزارة الدفاع الأمريكية واليوتيوب.