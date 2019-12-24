العثور على جثث 3 طلاب بعد فشل إنقاذهم من كهف في إندونيسيا

عثر على جثث ثلاثة طلاب جامعيين داخل كهف في إندونيسيا بعدما علقوا جراء فيضان، على ما أفاد مسؤولون الاثنين.

وكانت عملية بحث وإغاثة أطلقت الأحد، قد نجحت في إنقاذ خمسة أشخاص من كهف ليلي في غرب جزيرة جاوة بعد هطول كميات كبيرة من الأمطار ما أدى إلى فيضانات، وفق السلطات.

وقالت المتحدثة باسم هيئة البحث والإغاثة في المنطقة سيني وولانداري إن الضحايا "علقوا داخل الكهف لفترة طويلة قبل أن ينجح الفريق في سحبهم".

وأشارت إلى أن دخول عناصر الإغاثة إلى الكهف استغرق ساعة. ويبلغ عمق الموقع 30 متراً.

وكان الطلاب وهم أعضاء في ناد جامعي للطبيعة، في رحلة إلى الموقع بهدف التدرب على القواعد الأساسية لاستكشاف الكهوف.

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وقال العضو المخضرم في النادي أري ألفيان الذي ساعد في أعمال الإجلاء، إن الطقس كان طبيعياً لدى دخول الطلاب إلى الكهف غير أن الأمطار الغزيرة بدأت بالهطول بصورة غير متوقعة.

وأوضح ألفيان لوكالة فرانس برس الاثنين أن "المياه دخلت الكهف كالشلال. في البداية كان خمسة طلاب فقط داخل الكهف بمن فيهم الضحايا".

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وأضاف "أتى ثلاثة آخرون لإغاثتهم فيما كانت الأحوال الجوية تسوء. وقد علقوا جميعاً وبقي خمسة فقط منهم على قيد الحياة".