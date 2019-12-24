كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال 2019.. العثور على 18 مقبرة جماعية العراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أظهرت إحصائية عدد المقابر الجماعية التي عُثر عليها خلال 2019 في العراق، حسبما ﻛﺸﻔﺖ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺸﻬﺪاء.

وأوضحت مؤسسة الشهداء العراقية، أنها مستمرة بالبحث عن مقابرة أخرى إن وجدت.

وبسحب وكالة الأنباء العراقية الرسمية، قال ﻣﺪﻳﺮ داﺋﺮة المقابر اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺸﻬﺪاء ﺿﻴﺎء ﻛﺮﻳﻢ، إنه "تم العثور على 18 مقبرة جماعية في عدد من المحافظات خلال 2019"، مشيراً إلى أن "المقابر اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻌﻮد ﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻘﺎﻋﺪة وﻋﺼﺎﺑﺎت داﻋﺶ اﻻرﻫﺎﺑﻴﺔ ﻣﻊ أﺧﺮى ﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺒﻌﺚ المقبور".

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وفي سياق آخر، وصلت تعزيزات أمنية عراقية، مساء الاثنين، إلى الشارع التجاري وسط مدينة البصرة في جنوب العراق.

وأعلنت السلطات العراقية مقتل 4 شرطيين، وإرهابي تابع لتنظيم داعش في أحد المواقع النفطية شمالي العراق.

وأوضحت وزارة الداخلية العراقية أن عناصر من تنظيم داعش الإرهابية هاجمت، نقطة تابعة لشرطة حماية نفط بيجي في خط السحل.