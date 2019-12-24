كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قوات الاحتلال توسع مساحة الصيد في بحر غزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت قوات الاحتلال الإسرائيلي، إعادة توسيع مساحة الصيد في بحر قطاع غزة إلى 15 ميلا بحريا.

وسيبدأ السماح بالصيد في المنطقة التي تم تحديدها اعتبارا من الساعة الثامنة صباح الثلاثاء، وفقًا لما أكدته نقابة الصيادين الفلسطينيين.

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وقلصت إسرائيل مساحة الصيد الى 10 أميال الخميس بسبب إطلاق صواريخ من غزة.

وأجبرت بلدية الإحتلال الإسرائيلي، أحد المواطنين الفلسطينيين علي هدم منزله بقرية جبل المبكر، الواقعة بجنوب شرق القدس المحتله.

ويذكر أن البلدية أبلغت المواطن "علي جعابيص"، صاحب المنزل بأن قرار الهدم جاء بسبب أنه قام بالبناء بدون ترخيص، فيما أجبرته علي أن يتم الهدم بيده وأن قوات البلدية لن تقوم بالهدم.

