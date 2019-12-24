إصابتان في حادث طرق قرب دالية الكرمل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أسفر حادث طرق وقع قرب قرية دالية الكرمل عن إصابتين، صباح اليوم الثلاثاء.
وأفاد الناطق بلسان "نجمة داوود الحمراء" أن المركز في منطقة الكرمل تلقى بلاغا قرابة الساعة 07:20 حول انقلاب سيارة على شارع رقم 672 من دالية الكرمل باتجاه مفرق "إلياكيم"، وقدم الطاقم الطبي الإسعافات الأولية للمصابين بينهما شخص (46 عاما) والذي وصفت جراحه بالمتوسطة وآخر وصفت جراحه بالطفيفة.
وأفاد المتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ أن طواقم الإطفاء والإنقاذ على معالجة حادث طرق وقع، صباح اليوم، على شارع رقم 672 الواصل بين دالية الكرمل ومفرق "إلياكيم"، والحديث يدور حول حادث طرق ذاتي.
وتمكن أفراد طاقم الإطفاء والإنقاذ من تخليص عالق من السيارة وإحالته للعلاج الطبي بحالة متوسط. ويذكر أن الحادث أسفر عن إصابة شخصين آخر بجراح طفيفة.
هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.
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