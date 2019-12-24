اعتقال 23 فلسطينيا بالقدس والضفة وتوغل محدود بغزة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، حملة دهم وتفتيش بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللها اعتقال عددا من الشبان، فيما توغلت جرافات عسكرية في الأراضي الزراعية شرقي بيت حانون في قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال في بيانه لوسائل الإعلام إن جنوده اعتقلوا 10 شبان بالضفة جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أمقاومة شعبية وحيازة وسائل قتالية وأسلحة.

وفي القدس، أعلنت شرطة الاحتلال عن اعتقال 13 شابا من بلدة العيسوية، خلال مداهمات لشرطة الاحتلال وقوات حرس الحدود للبلدة، وجرى تحويلهم للتحقيق قبيل عرضهم على المحكمة للنظر بطلب الشرطة تمديد اعتقالهم.

وعرف من معتقلي العيسوية فجر اليوم الثلاثاء: أحمد محمد محمود، وأحمد عايش عبيد، ومحمد مرعي درباس، وصالح أبو عصب، وأيوب أبو عصب، وأحمد سعد مصطفى، ومحمود عبيد، وإسماعيل يوسف محيسن، ومحمد عماد داري ومجد داري.

وداهمت قوات الاحتلال حي الشهيد محمد كايد في البلدة وشرعت بتحطيم النصب التذكاري للشهيد محمد سمير عبيد، بعدما نصبه نشطاء من العيسوية يوم أمس الإثنين.

وكانت عناصر من شرطة الاحتلال قد أطلقت، مساء الإثنين، القنابل الغازية المسيلة للدموع بشكل عشوائي صوب منازل المواطنين في العيسوية خلال مواجهات مع الشبان.

في محافظة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال ستة مواطنين بينهم قيادي في الجبهة الشعبية، خلال اقتحامها لمناطق متفرقة من محافظة رام الله.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال اقتحمت حي الشرفة وسط رام الله واعتقلت القيادي في الشعبية أحمد قطامش خلال اقتحام منزله وجرى نقله إلى جهة مجهولة. وأمضى قطامش في سجون الاحتلال 11 عاما نصفها في الاعتقال الإداري.

كما اقتحمت قوة عسكرية كبيرة بلدة سلواد شرقا واعتقلت عاصف عمر عبد الغني، وأدم فتحي الغول وذلك عقب مداهمة منزليهما وتفتيشها ونقلتهم إلى المنطقة الغربية من البلدة.

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وشهدت البلدة مواجهات بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال تخللها إطلاق الاحتلال للقنابل الصوتية.

واعتقلت قوات الاحتلال الطالب في جامعة بير زيت جعفر عزيز كايد خلال اقتحام منزل أسرته ببلدة بيتونيا، كما جرى اعتقال الشابين ضياء جميل نواورة وأكرم سلمة.

واقتحمت دوريات عسكرية صباح اليوم بلدة كوبر، وداهمت منطقة "الظهر" والتي قام الاحتلال قبل أيام بإخطار منازل فيها بالهدم بحجة البناء بدون ترخيص.

كما اقتحمت دوريات الاحتلال شارع الإرسال وحي البالوع، وتمكن شبان من إصابة دوريات الاحتلال بزجاجات حارقة من مسافة الصفر.

وفي شمال الضفة الغربية، شددت سلطات الاحتلال من إجراءاتها حول قرى جنوب نابلس وبخاصة عراق بورين وتل وصرة وعصيرة القبلية، وتمركزت ليلا وصباح اليوم في أطرافها، ونصبت حاجزا طيارا على طريق المربعة غربي تل.

في قطاع غزة، توغلت صباح اليوم الثلاثاء آليات عسكرية للاحتلال لمسافة محدودة شرقي بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة.

وأفاد مواطنون بتوغل جرافات عسكرية شرقي البلدة انطلاقا من موقعي "16" و"النصب التذكاري"، وقامت بجرف أراض زراعية محاذية للسياج الأمني، بذريعة أمنية.