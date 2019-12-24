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شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات المصرية تعلن التأهب القصوى قبل أعياد الميلاد والان مع التفاصيل
الثلاثاء 24 ديسمبر 2019
أعلنت السلطات المصرية حالة التأهب القصوى استعداداً لاحتفالات أعياد الميلاد.
وقالت وزارة الداخلية المصرية أنه تم تكثيف الإجراءات الأمنية بجميع محافظات الجمهورية، استعداداً للاحتفالات بأعياد الميلاد، وتأمين المحتفلين سواء من المصلين أو من المترددين على الكنائس والأديرة.
وأضافت إنه تم اعتماد خطة تشارك فيها كافة قطاعات الوزارة، تتضمن نشر قوات التدخل والانتشار السريع إلى جانب القوات الأمنية التي تجوب الشوارع والميادين ومحيط دور العبادة على مدار الساعة، لرصد ومراقبة الحالة الأمنية لتوفير أجواء آمنة.
وذكرت الوزارة أن كافة مديريات الأمن بالمحافظات شهدت انتشاراً أمنياً مُكثفاً بالمحاور والشوارع والميادين والمناطق والمنشآت الهامة ودور العبادة، للحفاظ على الأمن، والتعامل الفوري والتصدي الحاسم لكل ما من شأنه تعكير صفو تلك الأجواء.
وشملت الخطط الأمنية، وفق ما ذكرت الداخلية المصرية تكثيف التواجد الأمني وتعيين الارتكازات ونقاط التفتيش، مضيفة أنه تم الدفع بقوات بحثية وخدمات سرية، فضلاً عن خدمات الشرطة النسائية للمشاركة في عمليات الفحص والتأمين.
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