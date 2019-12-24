شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزير خارجية إيران في سلطنة عمان.. ماذا يجري؟ والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 10:23 صباحًا, 24 ديسمبر 2019 م المناطق_الرياض وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في سلطنة عمان. خطوة غير معلنة بعد نحو ثلاثة أسابيع من زيارة نظيره العماني محمد بن علوي إلى طهران حاملا معه دعوة لعقد مؤتمر بين كل دول الخليج.

مبادرة تأتي بالموازاة مع إعلان اليابان خطتها الأمنية في الخليج بمعزل عن التحالف البحري بقيادة واشنطن خلال زيارة للرئيس الإيراني حسن روحاني إلى طوكيو قبل ثلاثة أيام..

نشاط دبلوماسي مكثف وضغوط متبادلة مع الولايات المتحدة.. فهل يبني ظريف على المبادرة العمانية وما الذي تراهن عليه طهران من وراء ذلك؟

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