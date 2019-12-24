شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب نزهة في هاواي.. استراليون لرئيس الوزراء : ارحل والان نبدء بالتفاصيل
انتشرت دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي تطالب رئيس الوزراء الاسترالي سكوت موريسون بالاستقالة بعدما تبين أنه كان يقضي عطلته في هاواي بينما يواجه بلده حالة طوارئ بسبب حرائق الغابات وفشلت عودته للبلاد في تخفيف الانتقادات.
ولجأ الناخبون إلى مواقع التواصل الاجتماعي وطالبوا بقيادة تليق بوقت الأزمة وانتقدوا مع بعض المحررين السياسيين الأستراليين رفض موريسون التعامل على نحو أكثر حزما مع مشكلة تغير المناخ.
وعلى غرار النقد الذي وجهه ممثلو كوميديا أمريكيون للرئيس دونالد ترامب واجه موريسون سخرية على مواقع التواصل الاجتماعي حيث جرى رسمه على هيئة كائن مشوه يجلس في غابة محترقة يوم عيد الميلاد ويقدم كتلة من الفحم يصفها بأنها "ثمينة" لبطل خارق يدعى "رجل الهراء".
وكانت بعض الوسوم (هاشتاج)، ومنها #لست رئيس وزرائي و#موريسون يجب أن يرحل، على موقع تويتر اليوم الثلاثاء ضمن الأكثر تداولا في أستراليا بعد نشر مقطع مصور لمتطوعة في الإطفاء تدعى جاكي وهي تصافح موريسون وتقول "لست رئيس وزرائي".
ودفعت هذه التغريدة موريسون لإصدار توضيح اليوم الثلاثاء حيث كتب على تويتر "بالفعل مزحت جاكي معي أمس، أنا لست رئيس وزرائها وإنما بوريس جونسون لأنها بريطانية".
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب نزهة في هاواي.. استراليون لرئيس الوزراء : ارحل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.