خبير اقتصادي: مصانع الخياطة داعمة للاقتصاد العراقي وعلى الحكومة تأهيلها

اكد عضو المجلس الاقتصادي العراقي غدير العطار، ان مهنة الخياطة تعد من أهم الصناعات العراقية.
وقال العطار في بيان صحفي إن "الحكومة المقبلة عليها وضع خطط كفيلة بإنعاش الصناعة العراقية"، مضيفًا ان "تأهيل وتطوير الخطوط الإنتاجية في شركة الصناعات القطنية والنسيجية، وتشغيل معامل الخياطة العسكرية وغير العسكرية مهم جدًا للاقتصاد الوطني".
واعتبر العطار ان "مشروع إعادة تشغيل معمل الخياطة العسكرية وغير العسكرية وغيرها من معامل الخياطة الحكومية والأهلية، سيغطي حاجة السوق المحلية من المنتوج المحلي فضلًا عن توفير سيولة نقدية في السوق، اضافة إلى تشغيل أكبر عدد من العاملين رجالًأ ونساءٍ الذين توقفوا عن هذه المهنة بعد عام ٢٠٠٣ بسبب هيمنة المستورد على السوق".
واشار العطار إلى "أهمية تبني الحكومة خطة لفتح الأبواب أمام المستثمرين من القطاع الخاص العراقي ليأخذوا دورهم في العمل والمشاركة في التنمية الاقتصادية وتشجيع المنتج الوطني ليكون منافسًا قويًا مع نظيره المستورد".
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