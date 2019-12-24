اقدم متظاهرون، اليوم الثلاثاء، على غلق محطة كهرباء الخيرات في كربلاء واحتجاز الموظفين في داخلها. وقال مراسل الخليج 365، انه للمرة الثالثة على التوالي، اقدم متظاهرون على غلق محطة كهرباء الخيرات الغازية شرق كربلاء واحتجاز الموظفين داخل المحطة". واضاف ان القوات الأمنية تدخلت لفتح الطريق وإخراج الموظفين. Advertisements

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كانت هذه تفاصيل خبر للمرة الثالثة.. غلق محطة كهرباء الخيرات في كربلاء واحتجاز الموظفين 'صور' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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