بالصور.. عشرات المحاضرين يتظاهرون أمام تربية الديوانية

أفاد مراسل الخليج 365، اليوم الثلاثاء، بأن عشرات المحاضرين تظاهروا أمام مديرية تربية الديوانية للمطالبة بتحويلهم إلى عقود.

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