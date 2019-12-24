أكدت قيادة شرطة النجف الأشرف، الثلاثاء، أن المؤسسات الحكومية والمقرات مؤمنة بشكل كامل.
وقال قائد شرطة النجف اللواء غانم العنكوشي لوكالة الأنباء العراقية إن "الأخبار المتداولة بشأن استهداف احد المقار في الكوفة بقناني المولوتوف غير صحيحة"، مؤكداً أن "الدوائر الحكومية والمقرات مؤمنة بالكامل من قبل قوات الأمنية".
وفي السياق ذاته أوضح قائد الشرطة أنه "تم الاتفاق مع المتظاهرين السلميين على عدم غلق الطرق"، مبيناً أن "كل طرق وجسور المحافظة مفتوحة باستثناء جسر الإسكان الذي لا يزال مغلقاً منذ انطلاق التظاهرات".
وتابع أنه "تم ايجاد أماكن بديلة للدوائر الحكومية القريبة من ساحات التظاهر لحين عودة الأمور إلى طبيعتها في المحافظة".
كانت هذه تفاصيل خبر شرطة النجف: لاصحة لاستهداف احد المقار بالكوفة واتفقنا مع المتظاهرين بعدم قطع الطرق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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