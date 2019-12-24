افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، بانطلاق عملية عسكرية لفرض الامن في ناحية ابي صيدا بمحافظة ديالى.
واضاف المصدر، أن العملية تهدف الى فرض الامن والتمركز بالناحية.
وقتل شخصين امس الاثنين، جراء تجدد النزاعات في الناحية، وذلك رغم الهدنة والاتفاق على ايقاف اطلاق النار في الموتمر الذي عقد بقيادة عمليات ديالى أول امس الاحد، إلا أن الاشتباكات العشائرية قد تجددت باستخدام مختلف أنواع الأسلحة.
وعقد في ناحية "ابو صيدا" الاحد 22 كانون الاول الحالي، مؤتمرا امنيا بحضور القيادات الامنية وعدد من شيوخ العشائر والوجهاء لمناقشة الاوضاع الامنية، خاصة بعد تجدد الاشتباكات بين الاطراف العشائرية المتنازعة وملف نزوح العشرات من اهالي قرية ابو كرمة بسبب الهواجس الامنية .
وبتوجيه من رئيس اركان الجيش عثمان الغانمي ، وصلت قبل نحو يومين، قوة من الجيش قادمة من بغداد الى ناحية ابي صيدا، للسيطرة على الاوضاع الامنية.
يذكر ان اهالي ناحية "ابو صيدا" سبق وان ناشدوا الجهات الامنية مرات عديدة تعزيز الوجود الامني في الناحية ، اثر تصاعد نشاط خلايا داعش في ناحيتهم وفي البساتين المحيطة بها.
كانت هذه تفاصيل خبر انطلاق عملية عسكرية لفرض الامن في ابي صيدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.