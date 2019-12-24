انطلاق عملية عسكرية لفرض الامن في ابي صيدا

وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن فوج الاستطلاع التابع لفرقة الرد السريع نفذ، صباح اليوم، عملية عسكرية لفرض الامن في ناحية ابي صيدا (30 كم شمال شرقي بعقوبة مركز محافظة ديالى).

واضاف المصدر، أن العملية تهدف الى فرض الامن والتمركز بالناحية.



وقتل شخصين امس الاثنين، جراء تجدد النزاعات في الناحية، وذلك رغم الهدنة والاتفاق على ايقاف اطلاق النار في الموتمر الذي عقد بقيادة عمليات ديالى أول امس الاحد، إلا أن الاشتباكات العشائرية قد تجددت باستخدام مختلف أنواع الأسلحة.

وعقد في ناحية "ابو صيدا" الاحد 22 كانون الاول الحالي، مؤتمرا امنيا بحضور القيادات الامنية وعدد من شيوخ العشائر والوجهاء لمناقشة الاوضاع الامنية، خاصة بعد تجدد الاشتباكات بين الاطراف العشائرية المتنازعة وملف نزوح العشرات من اهالي قرية ابو كرمة بسبب الهواجس الامنية .



وبتوجيه من رئيس اركان الجيش عثمان الغانمي ، وصلت قبل نحو يومين، قوة من الجيش قادمة من بغداد الى ناحية ابي صيدا، للسيطرة على الاوضاع الامنية.

يذكر ان اهالي ناحية "ابو صيدا" سبق وان ناشدوا الجهات الامنية مرات عديدة تعزيز الوجود الامني في الناحية ، اثر تصاعد نشاط خلايا داعش في ناحيتهم وفي البساتين المحيطة بها.