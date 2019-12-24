أمريكا تسمح لباكستان بالانضمام مجددا لبرامج تدريباتها العسكرية

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، الثلاثاء، أنها ستسمح لباكستان بالانضمام مجددا إلى برنامج تدريب عسكري تم تعليقه منذ عامين.

وقال متحدث رسمي باسم الخارجية الأمريكية، إن قرار تجميد المساعدات الأمنية لباكستان الذي وقعه الرئيس دونالد ترامب قبل نحو عامين سمح باستثناءات ضيقة لبرامج تدعم المصالح الحيوية للأمن القومي.

وأشار إلى أن واشنطن وافقت على استئناف البرنامج الدولي للتعليم والتدريب العسكري لباكستان كواحد من هذه الاستثناءات، لكن القرار يخضع لموافقة الكونجرس.

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وعلى الرغم من أن استئناف برنامج التدريب يمثل جزءا بسيطا فقط من المساعدات المجمدة لباكستان، فإنه يشير إلى تقدم كبير في العلاقات بين البلدين.

واستقبل ترامب رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان بالبيت الأبيض في يوليو/تموز الماضي.

كما أشادت الإدارة الأمريكية عدة مرات بالمساعدة التي تقدمها باكستان في المفاوضات مع حركة طالبان الأفغانية.

وفي يناير/كانون الثاني 2018، أعلن ترامب تجميد المساعدات الأمريكية بحجة أن باكستان لا تفعل ما يكفي لاستهداف قواعد حركة "طالبان" الأفغانية وجماعة "حقاني" التابعة لها.