شكرا لقرائتكم إيران: لن نغير مبادئنا في التفاوض على الاتفاق النووي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، أن إيران لن تغيّر مبادئها في التفاوض بشأن الشق الفني من الاتفاق النووي، وأن أي عملية تفاوضية لن تشتمل على أي ضرر للمشروع النووي لبلاده.

وأضاف صالحي أن الدائرة الثانوية لمفاعل "آراك"، الذي يعمل بالمياه الثقيلة، أصبحت جاهزة الآن، موضحاً أن دائرة المفاعل الأساسي التي تحتوي قلبه لا تزال قيد الإنشاء.

وكان مساعد وزير الخارجية الأميركية، ديفيد شنكر، قال، الاثنين، إن إيران هي أحد التحديات الأكثر جدية في عام 2020.

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مفاعل آراك

وقال شنكر - الذي تحدث أمام مجموعة من الصحافيين، وكانت "العربية.نت"، و"الحدث.نت" حاضرتين - "إن سلوك إيران الشائن والمزعزع للاستقرار سيبقى من أهم التحديات التي تواجهها الإدارة الأميركية في العام المقبل، إلى جانب تدخل روسيا وتهديدات الصين، لكنه أشار أيضاً إلى إنجازات الإدارة في هزيمة تنظيم داعش في سوريا والعراق.

كان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، قد أعلن أن إيران تدرس حالياً الخطوة التالية بشأن خفض التزاماتها في الاتفاق النووي، بينما استبعد حدوث مفاوضات مع أميركا بوساطة يابانية.

يذكر أن انتهاكات إيران للاتفاق النووي، المبرم عام 2015 مع مجموعة الـ5+1 والتي انسحب منه واشنطن العام الماضي، شملت تجاوز الحد الأقصى المسموح به من اليورانيوم المخصب واستئناف التخصيب في منشأة فوردو، التي أخفتها إيران عن المفتشين النوويين التابعين للأمم المتحدة حتى كشف عنها في 2009، وتشغيل أجهزة طرد مركزي من الجيل الجديد التي يحرّمها الاتفاق.