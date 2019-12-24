الجيش السوري يحاصر «النقطة التركية» شرق إدلب بمن فيها من «جنود ومسلحين»

حاصر الجيش السوري نقطة المراقبة التركية الثامنة في محافظة إدلب من جميع الجهات بمن فيها من جنود أتراك ومن إرهابيين من تنظيمي "جبهة النصرة" و"أجناد القوقاز" الذين التجؤوا إليها هربا من قوات الجيش المتقدمة.

وأفاد مراسل "سبوتنيك" في ريف إدلب بأن وحدات من الجيش السوري سيطرت قبل قليل على بلدتي الصرمان وأبو مكة في ريف معرة النعمان الشرقي.

ونقل المراسل عن مصدر ميداني قوله إن عملية السيطرة على البلدتين اكتملت بعد اشتباكات عنيفة مع إرهابيي أجناد القوقاز في المنطقة، لافتاً إلى أن نقطة المراقبة التركية الثامنة الواقعة في منطقة الصرمان باتت مطوقة من جميع الاتجاهات بمن فيها من جنود أتراك وإرهابيين أجانب من تنظيم "أجناد القوقاز" التجؤوا إليها هربا من قوات الجيش المتقدمة.