مادورو: اعتقال أشخاص هاجموا نقاط عسكرية على الحدود مع البرازيل

كشف الرئيس الفنزويلي، ​نيكولاس مادورو​، أن السلطات ألقت القبض على 11 شخصا، لصلتهم بهجوم استهدف نقطة عسكرية نائية جنوبي البلاد. ودعا مادورو نظيره ​البرازيل​ي ​جايير بولسونارو​ إلى التعاون قائلا: "أقبض على المهاجمين على الأراضي البرازيلية، ورد الأسلحة إلى ​القوات المسلحة​ الفنزويلية". وتشهد ​فنزويلا​، منذ كانون الثاني الماضي، أزمة سياسية حادة، إثر إعلان رئيس البرلمان، ​خوان غوايدو​، نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد.

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