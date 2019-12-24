حاتمي: مقاومة الشعب اليمني وصموده أفسدت تصورات حكام الرياض

أكد وزير الدفاع الإيراني، العميد ​أمير حاتمي​، أن التقدم التسليحي للقوات المسلحة اليمنية بالاعتماد على المختصين والخبراء الوطنيين أثار دهشة ​العالم​.

ولفت وزير الدفاع الإيراني، لدى استقباله ​السفير اليمني​ الجديد في ​طهران​ ابراهيم محمد الديلمي،

إلى أن "جهاد الشعب اليمني ضد العملاء وجماعتي ​القاعدة​ وداعش التكفيريتين وحماتهم الإقليميين جدير بالتقدير" وقال: "إن من المتيقن أن مقاومة الشعب اليمني وصموده أفسدت تصورات حكام ​الرياض​ الذين كانوا يراهنون على أسلحتهم المتطورة".

وأشار إلى أنه "لا حل عسكريا للأزمة اليمنية"، وقال "أن تسوية مشكلة اليمن رهن بالحوار والتشاور بين جميع الجهات السياسية في هذا البلد"، مشددا على أن "اليمن هو ملك لجميع اليمنيين وأن الحوار اليمني–اليمني في أجواء هادئة وبمشاركة جميع الأحزاب والفصائل والتيارات السياسية والاجتماعية هو السبيل العملي لتسوية المشاكل المعقدة في هذا البلد".