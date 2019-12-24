الاتحاد الأوروبي يحدد ثلاثة أهداف لاتفاق مع بريطانيا لما بعد بريكست

أعلن مفاوض الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه أن الاتحاد حدد ثلاثة أهداف للتوصل إلى اتفاق حول العلاقة المقبلة مع بريطانيا بعد مغادرتها التكتل.
وأوضح بارنييه في مقال نشر على موقع "بروجيكت سينديكيت" أن "التفاهم على علاقة بعد بريكست والمصادقة عليها بحلول نهاية 2020 كما يريد بوريس جونسون سيشكل تحديا هائلا لكننا سنفعل ما بوسعنا، حتى إذا لم نتمكن من تحقيق ذلك".
وسيكون أمام الجانبين أحد عشر شهرا للاتفاق بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في الموعد المحدد في 31 كانون الثاني ويرفض جونسون اي تمديد بعد نهاية 2020.
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