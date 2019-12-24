الاتحاد الأوروبي يحدد ثلاثة أهداف لاتفاق مع بريطانيا لما بعد بريكست

أعلن مفاوض ​الاتحاد الأوروبي​ ​ميشال بارنييه​ أن الاتحاد حدد ثلاثة أهداف للتوصل إلى اتفاق حول العلاقة المقبلة مع ​بريطانيا​ بعد مغادرتها التكتل.

وأوضح بارنييه في مقال نشر على موقع "بروجيكت سينديكيت" أن "التفاهم على علاقة بعد ​بريكست​ والمصادقة عليها بحلول نهاية 2020 كما يريد ​بوريس جونسون​ سيشكل تحديا هائلا لكننا سنفعل ما بوسعنا، حتى إذا لم نتمكن من تحقيق ذلك".

وسيكون أمام الجانبين أحد عشر شهرا للاتفاق بعد خروج ​المملكة المتحدة​ من الاتحاد الأوروبي في الموعد المحدد في 31 كانون الثاني ويرفض جونسون اي تمديد بعد نهاية 2020.