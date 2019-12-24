الجيش اليمني يسقط طائرات مسيرة لـ"أنصار الله" في محافظة أبين

تمكن ​الجيش اليمني​ التابع للحكومة الشرعية، من إسقاط طائرتين مُسيرتين، يعتقد أنهما تابعتين لجماعة ​أنصار الله​ "​الحوثيين​"، في محافظة أبين جنوبي اليمن. وأفاد مصدر ​عسكري​ يمني لوكالة "​سبوتنيك​"، أنه تم إسقاط الطائرتين خلال محاولتهما الاقتراب من عنابر ومخيمات ​اللواء​ حديث النشأة، بغرض استهدافها. وأشار إلى أن محاولة استهداف اللواء، تأتي بعد يومين من تنفيذ قواته عرضاً عسكرياً، أظهر الجاهزية لخوض معارك مع جماعة "أنصار الله"، بغرض استعادة مناطق حدودية بين محافظتي أبين و​البيضاء​. ولم يصدر أي تعليق عن جماعة "أنصار الله" بشأن العملية.

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