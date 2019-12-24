سلطات أميركا تسمح لباكستان بالانضمام لبرامج تدريبات عسكرية أميركية

أعلنت سلطات الولايات المتحدة انها ستسمح لباكستان بالانضمام مجددا إلى برنامج تدريب عسكري تم تعليقه منذ عامين، وذلك عندما أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتجميد المساعدات الأمنية لإسلام اباد.
وعلى الرغم من ان استئناف برنامج التدريب يمثل جزءا بسيطا فقط من المساعدات المجمدة لباكستان، الا انه يشير الى عودة الدفء الى العلاقة بين البلدين.
وكان ترامب قد استقبل رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في البيت الأبيض في تموز الماضي، وايضا اشادت ادارته عدة مرات بالمساعدة التي تقدمها باكستان في المفاوضات مع طالبان الأفغانية.
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