افيوني: الازمة هي اولا ازمة اقتصادية اجتماعية معيشية خانقة وازمة بطالة

اشار وزير ​الدولة​ لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ عادل أفيوني في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى انه عشية عيد الميلاد اهم شيء ان لا ننسى ان الازمة هي اولاً ازمة اقتصادية اجتماعية معيشية خانقة وازمة بطالة وإغلاق شركات وتفاقم الفقر. آلاف المواطنين فقدوا عملهم وآلاف العائلات فقدت مدخولها. وشدد على ان خطة الانقاذ يجب ان تحفز النمو وفرص العمل وتحمي الطبقات الافقر اولاً وإلا الانهيار الاجتماعي.

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