عبدالله: استخدام الأجواء اللبنانية لقصف الأراضي السورية هو امر مدان ومستنكر

اشار عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى أن استخدام الأجواء اللبنانية لقصف ​الأراضي السورية​، هو امر مدان ومستنكر، ويلزم الرعاة الدوليين والاقليميين للوضع هناك، ان يمنعوا ​العدو الاسرائيلي​ من استباحة الأرض اللبنانية. وكما وضعوا خطوط تماس لمصالحهم وتواجدهم هناك، عليهم أن يحترموا السيادة اللبنانية. فيكفي شعبنا ما يعانيه".

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