عراجي: حركة قطع الطرقات في البقاع ليست حركة منظمة على الاطلاق

اشار عضو كتلة "المستقبل" النائب ​عاصم عراجي​ الى ان المستقبل لم يسم رئيس ​الحكومة​ المكلف ​حسان دياب​، انما لم يعارض هذه التسمية. واكد ان حركة ​قطع الطرقات​ في ​البقاع​ ليست حركة منظمة على الاطلاق، واكد رفضه وصف تيار "المستقبل" بانه ميليشيا. وتوقع ان تكون ثورة الناس وقتية، ولن يطول الموضوع ونحن نعمل على تهدئة الشارع، ونحن اليوم نعمل لاستيعاب الوضع.

ولفت عراجي في حديث تلفزيوني، الى ان رئيس حكومة تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ حريص جدا على الاستقرار في البلد، لا سيما ​منطقة البقاع​ نظرا لحساسيتها. واوضح ان بعض النواب يتحدثون كلاما قاس على ​تويتر​، ويجب ان نتحدث بالكلمة الحلوة.