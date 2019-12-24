لفت عضو كتلة "​الجمهورية القوية​" النائب ​شوقي الدكاش​ إلى ان "النائب ​شامل روكز​ يتحدث في هذا العهد الصعب على كل الناس عن رفضه التحالف مع ​القوات​ في ​الانتخابات​". وتوجه إليه بالقول: "عزيزي الجنرال عوض الالتهاء بانتخابات وانقسامات وتقسيمات نحتاج اليوم الى تضافر الجهود والتعاون لنخدم اهلنا ووطننا. بكير جنرال عالانتخابات".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دكاش لروكز: "بكير جنرال عالانتخابات" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.