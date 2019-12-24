القاضي منصور أحال 5 موظفين على التفتيش والجزائي

أحال قاضي التحقيق الأول في ​جبل لبنان​ ​نقولا منصور​ موظفين إثنين في قصر عدل بعبدا الى القاضي المنفرد الجزائي بجرائم جزائية وثلاثة موظفين الى التفتيش بجرائم قبول رشى وإكراميات.



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