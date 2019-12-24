مقتل نحو 24 شخصًا في تدهور حافلة في أندونيسيا









اسماء السيد - باليمبانج: قتل نحو 24 شخصًا وجرح 13 آخرون في حادث تدهور حافلة في أحد الوديان في أندونيسيا، وفق ما ذكرت الشرطة.

تدهورت الحافلة التي كانت تقلّ العشرات الإثنين قبيل منتصف الليل (16:00 ت غ) في واد يصل عمقه إلى 150 مترًا في جنوب سومطرة، قبل أن تستقر في أحد الأنهار، بحسب ما قال المتحدث باسم الشرطة المحلية دولي غومارا لفرانس برس الثلاثاء.