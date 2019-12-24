بالفيديو.. تصادم عشرات السيارات في حادث سير

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عشرات السيارات تصطدم في حادث
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وبحسب ما نقل موقع "سي إن بي سي"، فإن الحادث الذي وقع على طريق في مقاطعة يورك، شرقي الولايات المتحدة، أسفر عن جرح 51 شخصا.
وأوردت وسائل إعلام، أنه لم ترد أي تقارير عن وقوع قتلى، لكن أحد المصابين ما زال في حالة حرجة بعد نقله إلى المستشفى.
وأعلنت السلطات فتح تحقيق بشأن الحادث، بينما استغرقت عملية إعادة فتح الطريق ما يقارب ست ساعات كاملة.
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وتشير التقديرات الأولية إلى أن الحادث نجم من جراء الضباب الكثيف الذي عرقل عملية الرؤية، فضلا عن تشكل الجليد على الطريق السريع.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.