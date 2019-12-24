اخبار العالم

بالفيديو.. تصادم عشرات السيارات في حادث سير

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

Advertisements
دبي - بواسطة محمد فارس انقر للتوسيع

إعادة تشغيل الفيديو

التالي

  • كيف يقتصد الأثرياء؟

    كيف يقتصد الأثرياء؟

    كيف يقتصد الأثرياء؟

    شعار سكاي نيوز عربية سكاي نيوز عربية
  • كلب يقود سيارة

    كلب يقود سيارة

    كلب يقود سيارة

    شعار سكاي نيوز عربية سكاي نيوز عربية
  • في اليوم العالمي للتلفزيون.. التأثير يكمن في صنع القرار

    في اليوم العالمي للتلفزيون.. التأثير يكمن في صنع القرار

    في اليوم العالمي للتلفزيون.. التأثير يكمن في صنع القرار

    شعار سكاي نيوز عربية سكاي نيوز عربية

1

إلغاء

الإعدادات

إيقاف

HD

HQ

SD

Advertisements

LO

عشرات السيارات تصطدم في حادث

سكاي نيوز عربية

مشاركة

مشاركة

تغريدة

مشاركة

بريد إلكتروني

التالي في المشاهدة

التالي

أصيب عشرات الأشخاص، مساء الأحد، في ولاية فرجينييا الأميركية، إثر حادث اصطدام بين 63 سيارة على الطريق بسبب الجليد والضباب الكثيف.

وبحسب ما نقل موقع "سي إن بي سي"، فإن الحادث الذي وقع على طريق في مقاطعة يورك، شرقي الولايات المتحدة، أسفر عن جرح 51 شخصا.

وأوردت وسائل إعلام، أنه لم ترد أي تقارير عن وقوع قتلى، لكن أحد المصابين ما زال في حالة حرجة بعد نقله إلى المستشفى.

وأعلنت السلطات فتح تحقيق بشأن الحادث، بينما استغرقت عملية إعادة فتح الطريق ما يقارب ست ساعات كاملة.

أخبار ذات صلة

وتشير التقديرات الأولية إلى أن الحادث نجم من جراء الضباب الكثيف الذي عرقل عملية الرؤية، فضلا عن تشكل الجليد على الطريق السريع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. تصادم عشرات السيارات في حادث سير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا