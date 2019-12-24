لقطات فضائية تكشف "هدية" بيونغ يانغ لواشنطن

دبي - بواسطة محمد فارس © Other-Planet Labs كوريا الشمالية حذرت واشنطن من "هدية" في أعياد الميلاد أظهرت لقطات فضائية جرى التقاطها حديثا، هيكلا جديدا داخل مصنع كوري شمالي مخصص لإطلاق صواريخ بعيدة المدى.

وتأتي الصور، التي نشرتها شركة "بلانيت لابز"، وسط مخاوف من قيام كوريا الشمالية بإطلاق صاروخ فيما تسعى للحصول على تنازلات في المفاوضات النووية المتوقفة مع الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق، حذرت كوريا الشمالية من "هدية عيد ميلاد" ستقدمها للولايات المتحدة.

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انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي بسبب مخاوفها من التجسس هل تمنع ألمانيا "هواوي" من دخول سوق الـجيل الخامس "G5"؟ تدرس برلين استبعاد شركة Huawei من سوق "G5" في البلاد، وسط ردة فعل عالمية حذرة ضد شركة الاتصالات الصينية. وأوضح مسؤول حكومي لصحيفة "وول ستريت جورنال" أن ألمانيا تنظر في سبل حظر "هواوي" من شبكتها لتكنولوجيا الجيل المقبل للجوالات، من خلال تشديد المتطلبات الأمنية الحالية لبناء ما يسمى بشبكات الجيل الخامس للاتصالات المتنقلة في ألمانيا، بطريقة تجعل من المستحيل على المشغلين استخدام معدات "هواوي"، مخافة التجسس. وأشارت مصادر إلى أن مسؤولين حكوميين يشعرون بالقلق من عدم قدرة الشركة على الالتزام بمعايير أمنية معينة مطلوبة، في وقت يتم فيه تحديث قانون الاتصالات الألماني. وتعكس الخطوة الألمانية التي تأتي بعد نحو أسبوع من إلقاء القبض على مسؤول تنفيذي رفيع في شركة هواوي بتهم التجسس في بولندا ، تصعيدا في ردة الفعل الغربية ضد شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة بسبب خطر استخدام تقنيتها في أعمال اختراق ، إذ سبق أن حظرت الولايات المتحدة وأستراليا و نيوزيلندا على شركاتهم المحلية استخدام معدات "هواوي" لتوفير تكنولوجيا شبكات الجيل الخامس. بعد أن دفعتها هذه المخاوف إلى وضع الشركة قيد الفحص والتدقيق. فيما تقول شركة Huawei إن مثل هذه المخاوف لا أساس لها من الصحة. كذلك ينفي المسؤولون الصينيون وجود أي مشكلات أمنية واجهتها الدول مع هاواوي. وتناقش الحكومة الألمانية ما إذا كانت ستتبع هذه الدول في تقييد "هواوي" من الوصول إلى شبكات الهاتف المحمول من الجيل الخامس لأسباب تتعلق بالأمن القومي. ما سيعزز المقاومة التي تواجهها الشركة من حكومات أجنبية . للمزيد على يورونيوز: هل لهواوي علاقة بشركتين مشبوهتين في إيران و سوريا؟ بكين تنصح ترامب: بـ استخدام هاواوي! خمس نصائح أساسية لمنع اختراقك عبر الإنترنت في حين لم يتم اتخاذ أي خطوات عملية على صعيد الحظر حتى الآن، ذكرت صحيفة هاندلسبلات اليومية للأعمال يوم الخميس (17 كانون الثاني (يناير) أن المناقشات في "تذبذب" داخل الحكومة الفيدرالية حول ما إذا كان يجب إخراج شركة هواوي من سوق "G5"، بعد اتخاذ قرارات مماثلة من قبل الولايات المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا. Euronews (Ar)

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"ترانسكريبوس" نظام مبتكر ذكي ينسخ المخطوطات القديمة بسرعة ودقة فائقتين كيف نجد، نصوصاً في مخطوطات قديمة، وبسرعة؟ سابقاً الكمبيوترات، لم تكن مبرمجة جيداً لقراءتها. لكن الذكاء الاصطناعي، اليوم، يحرز تقدماً مفاجئاً في هذا المجال... هذا هو موضوع حلقة "فوتوريس" هذه ... تعرفوا معنا على "ترانسكريبوس" Euronews (Ar) 1 إلغاء الإعدادات إيقاف Advertisements HD HQ SD LO هل ينعم رواد الفضاء بالخصوصية أم أنهم يقبعون تحت المراقبة طوال الوقت؟ Euronews (Ar) مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

وكشفت إحدى الصور، التي التقطت في 19 ديسمبر، مصنع "16 مارس" بالقرب من بيونغ يانغ، حيث تصنع كوريا الشمالية شاحنات تستخدم كقاذفات متحركة لصواريخها بعيدة المدى.

وكتب جيفري لويس، مدير برنامج منع انتشار الأسلحة النووية في شرق آسيا في معهد ميدلبري، على تويتر أن البناء كان بمثابة توسيع للمصنع.

وتوقفت المحادثات النووية بين واشنطن وبيونغ يانغ منذ قمة فبراير الماضي بين الزعيمين دونالد ترامب وكيم جونغ أون.

وأجرت كوريا الشمالية، في وقت سابق هذا الشهر، اختبارين رئيسيين في موقع إطلاق صواريخ بعيدة المدى، واختبرت محركات صواريخ شمال غربي البلاد.

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وأظهرت صور أخرى الموقع قبل وبعد اختبار السادس من ديسمبر الجاري، حسبما نقلت "الأسوشيتد برس".

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