شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "نقل البرلمان" يكشف تفاصيل تقرير اللجنة حول زيارة البحر الأحمر وجنوب سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب هشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن اللجنة قد أعدت تقريرها النهائى بشأن زيارة اللجنة التفقدية بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، تمهيداً لإرساله للأمانة العامة لمجلس النواب، لافتاً إلى أن اللجنة طالبت خلال التقرير بضرورة الإسراع في استكمال المشروع القومي للنقل بمحافظة البحر الأحمر.

وأضاف "عبد الواحد" فى تصريح لـ ”الخليج 365”، أن اللجنة طالبت بضرورة تعظيم الاستفادة من الموانئ البحرية، لما تمثله من أهمية كبرى فى مجال السياحة ونقل الركاب، وكذلك الموانئ المتخصصة فى تصدير خام الفوسفات، وكذلك رفع كفاءة الطرق التى تحتاج لعمليات التطوير والصيانة.

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وأكد هشام عبد الواحد، أن اللجنة أوردت فى تقريرها كافة الملفات الخاصة والموانئ البحرية، وأزمة تعدد جهات الولاية عليها، وما يسببه ذلك فى عملية التداخل الذى قد يؤدى لتعطيل العمل.