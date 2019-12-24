اعتقال نشطاء الأنترنيت.. تطهير رقمي؟

يبدو أن السلطات الأمنية والقضائية دشنت عملية «تطهير رقمي»، من خلال اعتقالات ومحاكمات لنشطاء في الشبكات الاجتماعية، حيث شهد الأسبوع الماضي اعتقال الناشط «غسان بودا» بمدينة خنيفرة، وقررت النيابة العامة متابعته بسبب تدوينة له اعتبرتها مشيدة بحادث إحراق العلم الوطني في مظاهرة جرت في فرنسا.

كما شهد هذا الأسبوع اعتقال رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان وحماية المال العام، سفيان المعروفي، الملقب بـ«بزطامي».

وقالت مصادر خاصة لـ«اليوم 24» إن المعروفي اعتقل بسبب شريط فيديو نشره، اتهم فيه فريقا محليا بمدينة سطات، فاز ببطولة وطنية أخيرا، بتمويل أنشطته من عائدات الكوكايين، كما اتهم مسؤولين بالتواطؤ في هذه التجارة غير المشروعة.