الاحتلال يهدم منزلين في جبل المكبر بالقدس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - هدمت جرافات بلدية الاحتلال في القدس فجر اليوم الثلاثاء، منزلين تعود ملكيتهما لعائلة شقيرات في بلدة جبل المكبر في حي "خلة عبد"، وذلك بذريعة البناء دون ترخيص.

وأفاد شهود عيان، بأن جرافات تابعة لبلدية الاحتلال في القدس تساندها قوة معززة من شرطة الاحتلال، اقتحمت "خلة عبد" في بلدة المكبر ساعات الفجر، وشرعت بهدم منزلين تعود ملكيتهما لعائلة شقيرات، وذلك بحجة البناء غير المرخص.

كما أخطرت بلدية الاحتلال جمال عطا عليان من بلدة العيسوية، يوم أمس الإثنين، بهدم منزله، لنفس الذريعة.

وتواصل سلطات الاحتلال التضييق على الفلسطينيين في جبل المكبر بالهدم والإخطارات ومصادرة أراضيهم، وذلك لصالح توسيع مستوطنة "نوف زهاف" المقامة على أراضي المقدسيين في جبل المكبر، إذ يتم بناء 600 وحدة استيطانية جديدة تضاف لـ350 كانت مقررة وفق مخطط مصدق عليه من قبل اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء التابعة لبلدية الاحتلال.

ويتهدد الهدم 57 منزلا يقطنها خمسمائة مقدسي في بلدة جبل المكبر مع بدء سلطات الاحتلال أعمال الحفريات لتنفيذ مشروع "الشارع الأميركي" الذي سيقام على أنقاض منازلهم، ويعد أحد مقاطع ما يسمى بـ"شارع الطوق".

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وطرحت لجنة التخطيط والبناء مخطط شارع الطوق بالقدس قبل عشرة أعوام، ويشمل المخطط المدينة المقدسة بشطريها الشرقي والغربي، ويعد المقطع الأوسط من الشارع هو الأضخم، ويمتد على طول 11.5 كيلومترا مع عرض وارتداد يصل إلى سبعين مترا.

وسيؤدي الشارع، إلى مصادرة نحو 1200 دونم من أصحابها الفلسطينيين، كونه سيمر على طول أحياء: الصلعة، وجعابيص، وبشير، وشقيرات، والقنبر، وحي المدارس، وأم ليسون، وصور باهر، وجبل المكبر، بالإضافة إلى مناطق شرقي القدس كأبو ديس والسواحرة الشرقية والشيخ سعد.

وسيخدم الشارع المذكور المستوطنات والإسرائيليين فقط، ويهدف إلى تطوير وتقوية المستوطنات في منطقة شرق القدس والضفة الغربية، وربطها المباشر بشوارع القدس.