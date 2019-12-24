تجار اليمن يبدؤون إضرابا مفتوحا احتجاجاً على قرارات المليشيات الحوثية

الثلاثاء 24 ديسمبر 2019

أكد التجار اليمنيون، بالعاصمة صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، بدء إضراب مفتوح وشامل، احتجاجاً على عدد من القرارات الحوثية التي أضرت بهم.



وقالت نقابة التجار اليمنيين، في بيان لها، إنها ستبدأ إضراباً مفتوحاً من أول يوم في يناير 2020.

وطالبت النقابة، من بنك صنعاء إعادة النظر في القرارات الخاصة بالعملة الجديدة، كونها منتشرة في السوق بمبالغ خيالية.

وطالبت بوضع حلول إيجابية مثل قيام حكومة المليشيا غير المعترف بها بطبع عملة جديدة واستبدالها فوراً من التجار والأشخاص.

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وشددت على أن قيام التاجر بتغيير العملة الجديدة بالريال الالكتروني ليس حلاً، كونه يحتاج إلى الأموال من أجل الاستيراد بها.

وتابعت أن التجار شكوا من قيام النقاط الأمنية بالزامهم بدفع رسوم جمركية، لمرتين مرة يدفعونها في عدن أو الوديعة، وأخرى في مداخل العاصمة صنعاء.

وكانت المليشيا، أصدرت قراراً ضد المواطنين والتجار يقضي بمصادرة واستبدال العملة النقدية الجديدة بمناطق سيطرتها، واستبدالها بالريال الإلكتروني، خلال ثلاثين يوماً، إلا أن ذلك القرار قوبل بالرفض التام من قبل المواطنين.

وتفرض سلطات المليشيا بصنعاء رسوماً جمركية ومبالغ مالية في جميع المداخل المؤدية إليها، في كل من أرحب والازرقين، وعفار والمدن المجاورة لها