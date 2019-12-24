مشروع "مسام" يتلف ويفجّر 1052 لغماً بالجوف وينزع 7147 خلال 3 أسابيع

الثلاثاء 24 ديسمبر 2019

نفذت الفرق الهندسية التابعة لمشروع مسام عملية إتلاف وتفجير لـ1052 لغم وعبوة ناسفة وقذيفة غير منفجرة في منطقة اليتمة بمحافظة الجوف.



وقال مشرف الفرق العاملة في محافظة الجوف العقيد "عامر البحري"، إن عملية الإتلاف شملت 500 لغم أرضي مضاد للدروع، و50 قذيفة غير منفجرة، وصاروخي كاتيوشا، و500 فيوز وكبسولة، بالإضافة إلى عشرات الذخائر من مخلفات الحرب.

وتابع "البحري"، إن القذائف والألغام التي تم إتلافها انتزعتها فرق مسام من عدد من المواقع في منطقة اليتمة خلال الشهرين الماضيين، وتمكنت منذ بدء العمل في المنطقة ذاتها من تطهير وتأمين 40 حقلاً ومنطقة ملغومة جلها مناطق حيوية متعلقة بحياة المدنيين تتنوع ما بين مناطق رعي، وطرقات عامة ومساحات زراعية.

Advertisements

وبين أنه بهذه العملية تكون فرق مسام العاملة في اليتمة قد تمكنت من تنفيذ 13 عملية إتلاف وتفجير لآلاف الألغام والعبوات الناسفة وغيرها من مخلفات الحرب.

من جهة ثانية، أعلن مدير عام مشروع "مسام" لنزع الألغام في اليمن "أسامة القصيبي"، أن الفرق الميدانية نزعت خلال الأسبوع الثالث من هذا الشهر 1325 لغماً وذخيرة غير منفجرة ليصل بذلك مجموع ما تم نزعه منذ بداية ديسمبر ولغاية يوم 19 منه 7147.

وقال القصيبي، إن الفرق نزعت خلال الأسبوع الماضي 914 ذخيرة غير منفجرة وعبوتين ناسفتين، بالإضافة إلى نزع 397 لغماً مضاداً للدبابات و12 لغماً مضاداً للأفراد.

وأشار "القصيبي" إلى أن إجمالي ما نزعته فرق المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن "مسام" منذ أواخر يونيو 2018 ولغاية يوم 19 ديسمبر الجاري بلغ 118541 تنوعت بين ألغام، وذخائر غير منفجرة وعبوات ناسفة.