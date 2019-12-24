الانتقالي يدين إغتيال ميليشيا الإصلاح للأسير يسلم حبتور في شبوة

الثلاثاء 24 ديسمبر 2019

دان المجلس الانتقالي الجنوبي، عبر دائرة حقوق الإنسان في الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس، الحادثة الاجرامية التي ارتكبت بحق الشاب الأسير يسلم صالح سعيد حبتور، والذي تم تعذيبه من قبل المليشيات الإخوانية في أحد السجون التابعة لها بمحافظة شبوة حتى فارق الحياة .



وقالت في بيان صادر عنها "ببالغ الأسف والقلق الشديد، تابعت دائرة حقوف الإنسان لدى الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي ماقامت به المليشيات الإخوانية التابعة لحكومة الشرعية في محافظة شبوة من عملية اختطاف وتعذيب حتى الموت للشاب يسلم صالح سعيد حبتور البالغ من العمر 32 عاما والذي ينتمي لأفراد النخبة الشبوانية" .

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واضافت "وبما أن هذا الفعل يشكل انتهاك صارخ لكل المواثيق والعهود الدولية التي نصت في مجملها على حماية حق الإنسان في الحياة فإن دائرة حقوق الإنسان في المجلس تدين وبأشد العبارات هذا الفعل الإجرامي وتدعو الجهات القضائية المعنية، سرعة محاسبة ومحاكمة من يثبت تورطهم في هذه الأفعال الإجرامية، وتطبيق العقوبات الرادعة ليكونوا عبرة لكل من تسوّل له نفسه استهداف الأمن والأمان في محافظة شبوة وبقية المحافظات الجنوبية" .

ودعت الدائرة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمنظمات الدولية الأخرى لوضع حد لمثل تلك الأعمال الغير إنسانية المتنافية مع أحكام القانون الدولي .

كما دعت كافة منظمات المجتمع المدني الجنوبية إلى مساندة المواطنين المدنيين والوقوف الى جانبهم في وجه من يرتكب أعمال تمس حياتهم وحقوقهم المدنية والسياسية، على أن تجرى عمليات رصد وتوثيق لتلك الانتهاكات الجسيمة والمطالبة بعدم إفلات مرتكبيها من العقاب