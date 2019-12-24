اليمن.. المليشيا ترغب في خروج وباء انفلونزا الخنازير عن السيطرة لاستثماره

الثلاثاء 24 ديسمبر 2019

حرصت مليشيا الحوثي على التقليل من وباء "انفلونزا الخنازير" رغم انتشاره على نطاق واسع في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وفي مقدمتها العاصمة صنعاء.



وقلل متحدث باسم وزارة الصحة (غير المعترف بها) من خطورة الوباء، كما أورد أرقاما غير صحيحة لعدد حالات الوفاة الإصابة.

إلى ذلك، أكدت مصادر خاصة لـ"اليمن العربي" أن وراء هذا التقليل وأيضا طريقة التعاطي مع الوباء، رغبة حوثية في انتشار المرض بشكل أكبر.

وأوضحت المصادر، أن المليشيا تخش من تحرك لاحتواء المرض يحول بينها وبين استغلاله لطلب الدعم الخارجي.

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ولفتت المصادر إلى أن المليشيا اتبعت هذه السياسة في التعامل مع كافة الأوبئة، بدء بالكوليرا، ومرورا بحمى الضنك، وانتهاء بأنفلونزا الخنازير الذي قتل حتى اليوم أكثر من 400 شخص في العاصمة صنعاء فقط.

وأكدت المصادر أن المليشيا مطلعة على الأرقام الحقيقية لحالات الوفاة والإصابة بالفيروس، من خلال مركز الترصد الوبائي، إلا أن نشرها سيستدعي تحركا داخليا وخارجيا أكثر جدية لاحتواء الوباء، على حد تعبيرها، وهو ما سيحرمها من استغلاله للحصول على دعم أكبر عند خروج الوباء عن السيطرة.

وكان الدكتور وهاج المقطري قد تحدى المتحدث باسم الصحة أن يواجهه في مناظرة علنية للحديث عن الوباء وحقيقة الأرقام المنشورة لحالات الوفاة والإصابة.

وقال: أعلنها امام الجميع أني مستعد لمناظرة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة وجها لوجه، ومباشر وأمام الجميع وبالسجلات الرسمية الخاصة بمكاتب الترصد الوبائي في الوزارة وافضح زيفه وكذبه وسعيه للتضليل على الناس.

وختم تصريحه بالقول: تموت الناس بهذا الوباء وأنت تسخر من معاناتهم وتكذبها وتقلل من حجمها من خلف كرسيك الدوار وكاميرات التلفزة اللماعة الملمعة