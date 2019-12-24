شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة.. توقعات بهطول أمطار على هذه المناطق والان مع التفاصيل

الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية ممطرة تصحب برياح نشطة سطحية على منطقة الباحة, تشمل مدينة الباحة, ومحافظات الحجرة, والمخواة, والمندق, وبلجرشي, وقلوة والأجزاء المجاورة لها، وتستمر الحالة حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم.

Advertisements بدورها جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

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