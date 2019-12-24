شكرا لقرائتكم خبر عن العولقي: شبوة أكبر من أن يحكمها إخواني والان مع التفاصيل

الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 قال عضو هيئة رئاسة الانتقالي، سالم ثابت العولقي، إنه لم يحدث في تاريخ محافظة شبوة ان تم إعدام مواطن ميدانيا أو اختطاف جريح وتصفيته إلا في عهد مليشيات حزب الإصلاح ٢٠١٩م.

وأضاف: شبوة أكبر من ان يحكمها الإخواني ناصر الذيباني الذي ترك منزله ومحافظته للحوثي وجاء ليسحل أبناء شبوة بمباركة بعض الأدوات المحلية. Advertisements وتابع العولقي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: شبوة عزيزة ولن يصح إلا الصحيح. وقتلت مليشيا الإصلاح تحت التعذيب المواطن صالح يسلم حبتور بعد اختطافه

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