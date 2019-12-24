شكرا لقرائتكم خبر عن صعدة.. قوات الجيش تقصف مواقع للمليشيا في منبه الحدودية والان مع التفاصيل

الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 قصفت قوات الجيش الوطني، في وقت متأخر من مساء الإثنين، كانون الأول 23، 2019، مواقع للمليشيا في مناطق حدودية بمحافظة صعدة شمالي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية منبه الحدودية مع المملكة العربية السعودية تعرضت لقصف مدفعي عنيف. Advertisements ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف المدفعي. وتتعرض مواقع وتجمعات وتحركات المليشيا على الشريط الحدودي وفي مختلف مديريات صعدة لقصف جوي ومدفعي بشكل شبه يومي

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