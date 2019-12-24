شكرا لقرائتكم خبر عن المليشيا الحوثية تختطف أحد دكاترة جامعة صنعاء والان مع التفاصيل

الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 اختطفت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، أحد الأكاديميين العاملين بجامعة صنعاء، أثناء عودته إلى منزله بالعاصمة صنعاء.

وذكر مصدر نقابي بجامعة صنعاء، أن عناصر من مليشيا الحوثي اختطفت الدكتور بجامعة صنعاء محمد نبيل الحرازي. Advertisements وأوضح المصدر أن عناصر المليشيا قامت بالاعتداء على الدكتور الحرازي قبل أن تقتاده إلى جهة مجهولة. وحمل المصدر مليشيا الحوثي كامل المسؤولية عن حياة الدكتور الحرازي، داعياً كافة المنظمات الحقوقية والمدنية لإدانة استمرار قيام المليشيا باختطاف المواطنين بدون أي جرم.

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